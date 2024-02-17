Космічне агентство Японії оголосило про успішний запуск другої випробувальної важкої ракети H3 із двома супутниками на борту.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Японське агентство аерокосмічних досліджень та основний підрядник Mitsubishi Heavy Industries планують, що ракета-носій H3 замінить ракету H-IIA, створену два десятиліття тому. Передбачається, що нижчі експлуатаційні витрати та більша вантажопідйомність у порівнянні з попередником допоможуть їм отримати замовлення на запуск від глобальних клієнтів.Повідомляється, що ракета має пролетіти близько двох годин і випустити два мікросупутники, а також макет маси, яка імітує корисне навантаження супутника. Уряд Японії планує до 2030 року запустити близько 20 супутників та зондів за допомогою ракет H3.Зазначається, що успішний запуск ракети наступного покоління був за історичною посадкою японського модуля SLIM на Місяць.Японія розвиває свою космічну програмуРаніше повідомлялося, що японський космічний модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) здійснив успішну посадку на поверхні Місяця Посадковий модуль SLIM, який був запущений ще у вересні 2023 року, здійснив успішну посадку на поверхню Місяця лише 19 січня.Також ми писали, що в Японії в березні минулого року через технічну несправність ракети-носія вдруге скасували виведення на орбіту супутника дистанційного зондування Землі. Зазначається, що двигун другого ступеня не зміг увімкнутися, саме тому на ракету передали сигнал про самознищення. Ракету-носій запустили з космодрому Танегасіма. Її політ перервали після відсутності сигналу про включення двигуна до другого ступеня ракети.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.