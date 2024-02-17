Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки у п’ятницю,Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters."Китай має використати свій вплив на Іран, щоб чинити тиск на хуситів у зв’язку з їхніми діями у Червоному морі", – сказав міністр закордонних справ Британії.Кемерон також виклав позицію Великобританії з питань прав людини в Сіньцзяні та Гонконгу, торкнувся справи британських парламентаріїв, проти яких запроваджено санкції з боку Китаю, і знову закликав звільнити медіамагната Джиммі Лая.Міністр закордонних справ Китаю висловив сподівання, що відносини Китаю та Британії повернуться у правильне русло."Обидві сторони мають докласти спільних зусиль для розширення "зближення інтересів" та належного врегулювання розбіжностей, щоб повернути свої відносини у правильне русло", – сказав Ван І.Мюнхенська конференція з безпеки 2024Раніше ми повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван І у Мюнхені.Чого чекати Україні від мюнхенської конференції безпеки 2024 – у матеріалі РБК-Україна .Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.