Голлівудський актор Хоакін Фенікс та його кохана Руні Мара чекають на поповнення – у пари скоро народиться друга дитина.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.Актори чекають на другу дитинуСвій цікавий стан знаменитість розсекретила на кінофестивалі в Берліні.На світовій прем’єрі фільму "Кухня" Алонсо Руїспаласіоса, в якому вона зіграла головну роль, Руна з’явилася у витонченому чорному вбранні з відкритими плечима і широкою спідницею, яка починалася від грудей.Мара явно продемонструвала, що вибір такого вбрання був невипадковим, коли схрестила руки біля живота, наслідуючи те, що зазвичай роблять вагітні жінки.

