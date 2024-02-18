Досить велика частина екіпажу великого десантного корабля (ВДК) “Цезаря Кунікова” загинула.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.Як відзначив Плетенчук, ворог намагається приховати свої втрати, у зв’язку з чим наразі невідомо, скільки росіян загинули внаслідок знищення корабля. Водночас обставини дозволяють припустити, що це була "досить велика" частина екіпажу.

"Корабель - це така одиниця, яка в море сама не ходить. Відповідно, екіпаж, скоріш за все, нехай і в неповному обсязі – але, скоріш за все, в повному - був присутній на борту. Враховуючи погодні умови, час доби - все ж таки було темно - звісно, висока ймовірність, що досить велика частина екіпажа загинула. Швидкі забирали їх з берега, в якому стані – важко сказати", – пояснив речник ВМС. Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"14 лютого, у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.У Головному управління розвідки (ГУР) показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.А представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.Що відомо про корабель "Цезар Куніков" – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.