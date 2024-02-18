Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 18 лютого, становлять 1080 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 402 430 військових. Крім того, ЗСУ знищили 53 ББМ та 40 артсистем.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.02.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 402 430 (+1080) осіб ліквідовано;

танків – 6487 (+11) од.;

бойових броньованих машин – 12 198 (+53) од.;

артилерійських систем – 9709 (+40) од.;

РСЗВ – 984 од.;

засоби ППО – 674 (+3) од.;

літаків – 335 (+3) од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36) од.;

крилаті ракети – 1898 (+2) од.;

кораблі/катери – 25 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 736 (+2) од.;

спеціальна техніка – 1540 (+7) од.

Ситуація на фронтіВ Україні на фронті протягом доби відбулося 82 бойові зіткнення. Сили оборони продовжують стримувати позиції на Херсонському напрямі.При цьому у звіті Інституту вивчення війни говориться, що російські війська, ймовірно, тимчасово створили локальну перевагу в повітрі та змогли забезпечити наземним військам у районі Авдіївки безпосередню підтримку з повітря.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.