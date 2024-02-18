В багатоплатформовому месенджері Telegram стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з застосунком й з’єднання з сервером.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Downdetector.Більшість скарг, як зображує Downdetector, надходять з території Сполучених Штатів Америки (США), втім, месенджер також погано працює й на території України.

Фото: в Telegram стався масштабний збій (downdetector.com)Користувачі жаліються на:

неможливість відправити повідомлення;

проблеми зі з’єднанням;

проблеми з роботою десктопної версії месенджера;

неможливість оновити чати й канали;

проблеми із завантаженням медіа.

Згідно з даними Downdetector:

58% користувачів жаліється на роботу застосунку;

36% жаліються на з’єднання з сервером;

6% – на роботу вебсайту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці грудня 2023 року масштабний збій стався також у роботі соціальної мережі Twitter (Х). Тоді ж користувачі не могли переглядати публікації.Зокрема збій нещодавно стався й у дата-центрі системи “Шлях”.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.