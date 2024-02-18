Дотримання корисних рекомендацій може знизити шанси захворіти на рак. Серед них, наприклад, фізична активність, відмова від куріння й не тільки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.Що рекомендують в МОЗ:

бути фізично активними й дотримуватись здорового харчування. Куріння, надмірна вага, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя й недостатнє споживання рослинної їжі – причини третини випадків раку;

відмовтесь від куріння й алкоголю. Алкоголь може спричинити щонайменше 7 видів раку, а куріння – причина кожної 4-ї смерті від онкології.

вірус гепатиту В й папіломи викликають до 25% випадків раку. Подбайте про те, щоб ваші діти пройшли вакцинацію від гепатиту В та бажано вірусу папіломи людини.

використовуйте бар’єрну контрацепцію, щоб уникнути інфекцій, які збільшують ризик розвитку онкозахворювань;

обмежуйте перебування на сонці. Не засмагайте під сонцем, чи солярієм. Ультрафіолетове випромінювання викликає до 90% випадків раку шкіри та фотостаріння шкіри. Користуйтеся сонцезахисними кремами й окулярами цілий рік.

вживайте більше овочів й фруктів, а також цільнозернових і бобових продуктів. Уникайте обробленого м’яса, обмежуйте споживання червоного м’яса та їжі з високим вмістом солі.

годування немовлят грудьми знижує ризик розвитку раку молочної залози у жінок.

дотримуйтеся правил техніки безпеки на виробництві й у побуті.

регулярні самообстеження та скринінги для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби, а отже — кращу ефективність лікування.

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