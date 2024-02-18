Співачка Злата Огнєвіч знову поскаржилася на переслідувача, який погрожував їй та її родині вбивством.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.Злату Огнєвіч знову переслідує чоловікТак, у своїх stories виконавиця опублікувала відео, в якому повідомила, що чоловік на ім’я Вадим Лебідь зараз працює у службі таксі.Знаменитість поцікавилася у нього, чому він знову переслідує її. На що той відповів: приїхав не заради співачки, а "на доставку".

Злата Огнєвіч знову поскаржилася на переслідувача (фото: instagram.com/zlata.ognevich) "Звертаюся до служби [таксі] публічно. Вадим Лебідь. Знайомтеся, знову з’явився переслідувач. Номери авто також зняли. У вас працює водій, який погрожував вбивством мені та моїй родині", – сказала Злата."І він возить ваших пасажирів. На мою думку, це – небезпечно. Вживіть належних заходів. Такі люди не мають права працювати у таксі", - додала вона.

Злата Огнєвіч знову поскаржилася на переслідувача (фото: instagram.com/zlata.ognevich) Нагадаємо, що мова йде про біженця з Черкаської області, який переслідував Злату близько п’яти років.У 2019-му чоловік погрожував розправою як їй, так і її родині. Тоді поліція почала кримінальне розслідування за статтею про погрозу вбивством, однак суддя відмовився розглядати цю справу.У червні 2023 року до будинку Огнєвіч кілька разів приходив і благав про зустріч ще один настирливий шанувальник, на якого вона подала заяву в поліцію.Нещодавно Ксенія Мішина вперше зізналася, що у дитинстві стала жертвою вчителя-педофіла.Також ми розповідали, що Наталя Холоденко потрапила в ДТП в Монако.