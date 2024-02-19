Дочка української акторки Ольги Сумської – Антоніна давно живе у Москві. Ба більше, вона мовчить про війну, навіть після початку повномаштабного вторгнення. А зараз жінка знялася в російському серіалі та не соромиться цього.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зрадниці.Що відомо про Антоніну ПапернуНавіть при тому, що Ольга Сумська від перших днів повноцінного вторгнення залишалася в Україні і виражала підтримку своєму народу, її дочка вирішила залишитися в Росії та продовжити там розвивати свою акторську кар’єру.Практично через два роки великої кровопролитної війни Антоніна Паперна взяла участь у серіалі "Постукай у мої двері в Москві", який є адаптацією популярного турецького серіалу.Паперна назвала адаптацію цього серіалу "великим проєктом". У серіалі вона виконала роль Аліни, колишньої коханої головного героя, у якої намагаються викликати почуття ревності. Це одна з ключових ролей за сюжетом, хоча не є головною.Антоніна продовжує жити зі своїм чоловіком, актором серіалу "Кухня" Володимиром Ягличем і дітьми в Росії. Ольгу Сумську неодноразово критикували за позицію своєї дочки, проте вона завжди вказує, що її душа болить за власну дитину. Тоня Паперна живе в Росії і не сумує (фото: instagram.com/tony__pepper)Нагадаємо, що Ольга Сумська розповіла, чому досі її донька у Росії.Читайте також, як українська актриса розповіла, як екс-чоловік із РФ погрожував їхній доньці.