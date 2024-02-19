Погода в Україні 19 лютого буде майже без дощів та снігу. Вдень у більшості регіонів прогнозується плюсова температура.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вдень майже без опадів. Вдень на крайньому заході країни невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.Температура повітря вдень буде від -2 до +3, а в західних областях до ++2 +7 градусів.Вночі стовпчики термометрів покажуть -1 -6 градусів, на півдні близько нуля, а на північному сході до -9. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від 0 до +2, а вночі -3 -5 градусів. Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.