Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив про можливий раптовий напад Росії на країни НАТО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau."У нас дуже агресивний сусід, який має намір випробувати НАТО на міцність. Ми повинні до цього підготуватися. Ми не можемо чекати другого моменту Перл-Гарбора. Ми не можемо чекати, поки кожна європейська країна дійсно зазнає нападу Росії – на півдні, півночі, сході та заході", – заявив він.Міністр нагадав, що понад 2000 людей загинули внаслідок раптового нападу японців на військово-морську базу США в Перл-Гарборі на Гаваях 7 грудня 1941 року. Ландсбергіс рішуче закликав до подальшої військової допомоги Заходу Україні, яка зазнала нападу Росії, і, зокрема, до постачання крилатих ракет великої дальності Taurus."Україні потрібні Taurus зі стратегічних причин, щоб взяти гору над Росією. Так, у Німеччині є неймовірне обладнання, яке вона могла б поставити Україні", – наголосив міністр.У НАТО готуються до можливих ескалаційРаніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.При цьому керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.