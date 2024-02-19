Російські загарбники запустили по Україні для повітряних ударів дрони-камікадзе цієї ночі, 19 лютого. Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі безпілотники були знищені.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.У військовому командуванні зазначили, що противник застосував чотири "Шахеди"."Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА", – йдеться у повідомленні.У Повітряних силах уточнили, що чотири "Шахеди", які були збиті ППО ЗСУ, росіяни запускали із Бєлгородської області у напрямку Харківської області. Атака "Шахедів"Раніше ввечері у неділю, 18 лютого, у Харківській обласній військовій адміністрації поінформували про запуск російськими окупантами ударних дронів у бік України. Загроза атаки безпілотників була оголошена, зокрема, у Харківській області.У місцевих пабліках повідомляли про вибухи в регіоні, та лунали припущення, що це може бути пов’язане з роботою ППО.Пізніше, після одинадцятої вечора, у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про відбій загрози через дрони-камікадзе противника.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.