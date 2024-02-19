Пішоходам необхідно носити світловідбивні елементи в темний час доби, що убезпечить пересування дорогами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України."Пішоходи, будьте особливо уважними та обережними в умовах низької видимості, як і в темний час доби", – йдеться в заяві.У ДСНС закликали людей носити світловідбивні елементи, які називаються флікери.

Фото: Інфографіка (facebook.com/MNS.GOV.UA)"Це допоможе вам стати більш помітним для водіїв", – додали рятувальники.ДТП в УкраїніЗа 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.Також в поліції назвали одну з найпопулярніших причин аварій в Україні. За 2023 рік через неї сталися 1148 ДТП, у яких загинули або постраждали люди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.