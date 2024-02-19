За неправдивий виклик екстрених служб чинним законодавством передбачено штрафи до 3400 гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП у Запорізькій області."Номер екстреного виклику – найважливіші цифри, які має знати кожна людина, адже часто від них залежать чиїсь життя", – йдеться в заяві.Як хибні виклики шкодять екстреним службамПоліція повідомила, що цілодобово на лінію 102 звертаються громадяни, які чекають на реагування та допомогу співробітників поліції або інших спецслужб. Поліцейські реагують і ретельно перевіряють кожну отриману інформацію. Однак трапляються випадки, коли громадяни здійснюють неправдиві виклики та розповідають про вигадані події.

Фото: Інфографіка (zp.npu.gov.ua)"Такі жартівники можуть телефонувати по кілька разів на день. Виїжджаючи на такі повідомлення правоохоронці, медики та рятувальники задіюють значну кількість особового складу, через що даремно витрачають зусилля та безцінний час, тоді, як одночасно реальної допомоги потребує хтось інший", – додала поліція.Яке покарання передбаченоСанкція статті 183 кодексу України про адміністративне правопорушення передбачає покарання у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень."Шановні громадяни, будьте свідомими та відповідальними. Пам’ятайте: у той час, коли ви набираєте номер телефону екстреної служби та здійснюєте завідомо неправдивий виклик, хтось може справді потребувати допомоги", – додала поліція.Штрафи за порушення правил дорожнього рухуШтрафи, які накладають на водіїв-порушників – це не просто покарання, це свого роду плата за безпеку. Про найпопулярніші штрафи для українських водіїв читайте в матеріалі РБК-Україна.Також ми повідомляли, що про те, чи варто оскаржувати штраф про порушення ПДР, і як це все ж таки зробити.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.