Ізраїль готовий розширити свою військову операцію на півдні Сектора Гази та здійснити наземний наступ до міста Рафах на кордоні з Єгиптом у разі, захоплені терористичним угрупованням ХАМАС заручники не повернуться додому до свята Рамадан у березні.Про це заявив член військового кабінету Ізраїля Бенні Ганц повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel."Світ має знати, і лідери ХАМАСу повинні знати - якщо до Рамадану наші заручники не будуть вдома, бої триватимуть усюди, включаючи район Рафаху", – сказав він у промові перед лідерами американських євреїв в Єрусалимі.Зазначимо, що священний для мусульман місяць Рамадан починається цього року 10 березня.За словами колишнього начальника штабу ЦАХАЛу та міністра оборони, ізраїльські сили "зроблять це скоординовано, сприяючи евакуації цивільних осіб у діалозі з нашими американськими та єгипетськими партнерами, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення"."Тим, хто каже, що ціна (наступу) занадто висока, я кажу це дуже чітко: у ХАМАС є вибір - вони можуть здатися, звільнити заручників, і громадяни Гази зможуть відсвяткувати священне свято Рамадан", – зазначив Ганц.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.