Захід був занадто оптимістичний щодо війни Росії проти України у 2023 році.Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.За його словами, Захід був "занадто оптимістичний щодо війни у 2023 році", вважаючи, що "якщо ми дамо українцям боєприпаси і навчання, які їм потрібні, вони переможуть". "Ми маємо бути обережними, щоб не бути занадто песимістичними у 2024 році. Сам факт того, що Україна все ще є суверенною державою і що українці повернули собі 50 відсотків того, що росіяни забрали у 2022 році, просто вражає", – заявив Бауер.Мюнхенська конференція з безпеки-2024З 16 по 18 лютого відбулася щорічна Мюнхенська конференція з безпеки. Понад 150 світових лідерів зібралися у Німеччині, щоб обговорити проблеми у сфері глобальної безпеки. Однією із ключових тем була фінансова допомога Україні.Під час виступу на панелі зборів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключив, що через 5-8 років Росія нападе на одну з країн ЄС та НАТО і закликав підготуватися до "найгіршого сценарію".Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.Раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.