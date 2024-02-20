Сьогодні атмосферний фронт циклону Talisa підійде ближче до України, тому без опадів не обійдеться. У той же час, потепління вже не за горами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."20 лютого атмосферний фронт циклону Talisa із північного заходу підбереться ближче до України і тому очікуються опади на заході, півночі та подекуди в центральній частині України. Опади – мокрий сніг та дощ", – розповіла вона.При цьому, наа сході, півдні, у Дніпрі та Кропивницькому з районами опадів не буде.За даними синоптика, температура повітря найвищою очікується у західних областях - +7…+12 градусів."Найнижчою – на сході, протягом дня -3…+1 градусів. На півночі -1…+3 градуси. У центральних областях +2…+6 градусів. У південній частині +4…+8 градусів", – додала Діденко.У Києві сьогодні вітряно, набіжить хмарність, передбачається мокрий сніг та дощ, день +1…+3 градуси.Коли потеплієПротягом тижня в Україні переважатиме волога, з опадами, погода."Проте теплішатиме і вже впродовж 23-26 лютого стовпчики термометрів досягнуть +10…+15 градусів", – констатувала синоптик.Як раніше писало РБК-Україна, в Україну насувається суттєве потепління. У багатьох регіонах спостерігатиметься відлига та сонячна погода протягом наступного тижня. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.