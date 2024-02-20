Уряд Великої Британії 19 лютого припинив дію Програми допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme). Вона дозволяла українським біженцям легально перебувати на території Сполученого Королівства.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.Згідно з цією програмою, українські біженці могли в’їжджати до Королівства за умови перебування в ньому родичів. Ця віза дозволяла українцям навчатися, працювати й отримувати допомогу впродовж наступних трьох років.Після завершення Ukraine Family Scheme, її учасникам пропонують податись на програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають у себе українців в обмін на державну підтримку. Термін дії візи за цією програмою завершиться у березні 2025 року. До того часу слід віднайти альтернативний варіант легального перебування у Сполученому Королівстві.З початку вторгнення 24 лютого 2022 року понад 283 тисячі українців отримали або продовжили дозвіл на перебування у Великій Британії.Термін дії перших віз, які надавали трирічний дозвіл для перебування у країні за такими програмами, як Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme, завершується у березні 2025 року.Українські біженці у Великій БританіїДнями британський уряд оголосив про продовження на 18 місяців віз для українців, які рятуються від війни. Місцева влада закликає збільшити фінансування на біженців через зростання кризи з житлом.Українські біженці в Британії зможуть продовжити статус тимчасового захисту. З моменту запуску програм для українців, країна надала притулок більш ніж 283 тисячам осіб, багато з яких було розміщено в британських сім’ях.Українці, які отримали притулок у Британії після повномасштабного вторгнення Росії, зможуть продовжити легальне перебування до вересня 2026 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.