Тимчасово окупований Донецьк потрапив під черговий обстріл 20 лютого. Після вибухів видно дим у районі, де розташована будівля так званого “уряду “ДНР”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Новини Донбасу”."У Донецьку після обстрілу дим піднімається в районі будівлі облдержадміністрації "будинок уряду ДНР")", – пише видання.Крім того, один із боєприпасів упав біля бібліотеки імені Крупської, утворивши велику вирву, пошкоджено також фасад будівлі."До цього в Донецьку працювала ППО РФ", – уточнюють журналісти.Обстріли ДонецькаТимчасово окупований Донецьк часто перебуває під обстрілами. Окупанти самі атакують місто. Так, у січні 2024 року окупанти атакували ринок у тимчасово окупованому Донецьку на великому житловому мікрорайоні "Текстильник" у Кіровському районі. Тоді, використавши звичну практику, загарбники звинуватили в обстрілі людного місця ЗСУ. За даними росЗМІ, 25 людей загинули та 20 постраждали.А 1 вересня 2023 року через атаку Донецька, захопленого російськими військами з 2014 року, постраждали понад 10 людей, а 6-річна дівчинка загинула. За кілька днів під обстріл у Донецьку потрапив центр міста.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.