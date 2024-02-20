Захід не повинен допустити, щоб Росія “вкрала” всю Україну.Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter."20 лютого 2014 року. 10 років. Вони вкрали Крим, вкрали Донбас, а тепер вони хочуть вкрасти всю країну. Ми не повинні цього допустити", – заявив він.

February 20, 2014. 10 years.They stole Crimea,They stole Donbas,and now they want to steal the entire country.We must not let that happen.#StandWithUkraine— Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 20, 2024

День Героїв Небесної СотніВ Україні 20 лютого вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 10 років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом президента-втікача Віктора Януковича досягло свого піку.20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. З 18 до 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.11 лютого 2015 року президент України Петро Порошенко підписав № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні". Таким чином, в Україні встановили особливий пам’ятний день – Героїв Небесної Сотні, який відзначається щорічно 20 лютого.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.