В Україні силами та засобами протиповітряної оборони цієї ночі були знищені чотири ворожі дрони-камікадзе, які російські окупанти застосовували для ударів по території нашої країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.Захисники неба збили 4 дрони-камікадзе противника."Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано", – йдеться в повідомленні.Особливість повітряної атакиВійськові зазначили, що атака "Шахедів" цієї ночі була спрямована по південно-східних та центральних регіонах.В операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 4 ударних БпЛА:

по 1 – в Херсонській та Миколаївській областях,

2 – у Кіровоградській області.

Повітряна атака РФ по УкраїніРаніше повідомлялося, що ввечері у понеділок 19 лютого у частині регіонів України зазвучали сигнали повітряної тривоги через запуск російськими окупантами дронів-камікадзе типу "Шахед".Спочатку тривога здебільшого була у східних регіонах, а пізніше розширилася також на південні та центральні області. Також о 23:54 було зафіксовано рух ракети противника у напрямку Дніпра.Близько опівночі у Запоріжжі, Кременчуці та передмісті Дніпра було чути вибухи під час повітряної тривоги. Наслідки наразі невідомі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.