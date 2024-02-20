Россія просуває у соціальних мережах фейкові сторінки головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського для його дискредитації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Центру протидії дезінформації в Telegram."ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію рф з дискредитації головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З’ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців", – йдеться у повідомленні. При цьому зазначається, що Росія спросуває деструктивні меседжі через фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram. Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський. Чутки про відставку Залужного з’явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про його можливе звільнення.Раніще провідомлялося, що росіяни намагаються нав’язати Сирському образ "радянської та російської" людини.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.