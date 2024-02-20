Російські загарбники завдавали по Україні у ніч проти 20 лютого повітряного удару із використанням ракет різного типу та дронів-камікадзе. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені усі ударні безпілотники противника.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.Як зазначили військові, загалом цієї ночі інтервенти атакували:

двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.),

керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька область),

23 ударні безпілотники типу "Shahed", які запускали в російського Приморсько-Ахтарська.

Відбиття повітряної атакиУ ПС розповіли, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.В результаті бойової роботи були збиті усі 23 "Шахеди" російських окупантів. Їх знищили в межах 7 областей, а саме:

Харківської,

Полтавської,

Кіровоградської,

Дніпропетровської,

Запорізької,

Херсонської,

Миколаївської областей.

Повітряна атака РФ по УкраїніРаніше повідомлялося, що ввечері у понеділок 19 лютого у частині регіонів України зазвучали сигнали повітряної тривоги через запуск російськими окупантами дронів-камікадзе типу "Шахед".Спочатку тривога здебільшого була у східних регіонах, а пізніше розширилася також на південні та центральні області. Також о 23:54 було зафіксовано рух ракети противника у напрямку Дніпра.Близько опівночі у Запоріжжі, Кременчуці та передмісті Дніпра було чути вибухи під час повітряної тривоги. Наслідки наразі невідомі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.