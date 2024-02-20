Повітряна тривога була оголошена в Києві та кількох областях України сьогодні вранці 20 лютого через загрозу ворожих ракетних ударів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил України та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).Сигнал тривоги зазвучав спочатку в столиці, а через мить тривога стала ширитися і на інші області країни.Військові попередили про загрозу ворожого ракетного обстрілу з використанням балістики."Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться в оголошенні.Також громадян у областях, де зазвучали сигнали тривоги, просять пам’ятати про правила "двох стін" та інформ-тиші."У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", – йдеться в заяві КМВА.ОновленоПізніше в Повітряних силах заявили про відбій загрози ракетних ударів по областях."Відбій загрози застосування балістичного озброєння", – йдеться в заяві о 07:08.Повітряна атака РФ по Україні ввечері та вночіРаніше повідомлялося, що ввечері у понеділок 19 лютого у частині регіонів України зазвучали сигнали повітряної тривоги через запуск російськими окупантами дронів-камікадзе типу "Шахед".Спочатку тривога здебільшого була у східних регіонах, а пізніше розширилася також на південні та центральні області. Також о 23:54 було зафіксовано рух ракети противника у напрямку Дніпра.Близько опівночі у Запоріжжі, Кременчуці та передмісті Дніпра було чути вибухи під час повітряної тривоги. Наслідки наразі невідомі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.