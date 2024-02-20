Швеція планує надіслати Україні рекордний для країни пакет оборонної допомоги загальною вартістю 7,1 мільярда шведських крон (приблизно 700 мільйонів доларів). Стокгольм оголосить про це сьогодні, 20 лютого.Про це передає РБК-Україна з посиланням на шведське видання Dagens Nyheter.Цей пакет допомоги від Швеції для України, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію з боку РФ, стане вже 15-м по рахунку.Наразі його зміст не розкривається, проте вказується, що до пакета увійде військова техніка та обладнання зі складів Збройних сил цієї скандинавської країни.Також у публікації зазначається про намір виділення кошти на закупівлю нового оборонного обладнання у виробників. Воно пізніше буде передано Україні.Очікується, що про надання українській стороні чергової партії допомоги від Стокгольма оголосять під час прес-конференцій у вівторок за участі шведських прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона та міністра оборони Пола Йонсона.Допомога Україні від ШвеціїНагадаємо, наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).Також повідомлялося, що 11 грудня 2023 року прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги у розмірі 133,5 млн доларів, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.Також Швеція разом із Британією нещодавно приєдналася до коаліції дронів для України.Додамо, наприкінці січня в міністерстві енергетики України заявили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Швеція надала 93 гуманітарні вантажі загальною вагою 1108 тонн допомоги енергетичному сектору нашої держави.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.