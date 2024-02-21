Погода в Україні завтра, 22 лютого, буде дуже відрізнятись, в залежності від регіону. При цьому, цю різницю буде видно не тільки по температурі повітря, а і по опадах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."22 лютого в Україні буде неоднорідна погода. Найтепліше буде на заході +7…+11 градусів, найхолодніше на сході, +1…+4 градуси. На решті території протягом дня очікується +4…+8 градусів, в Криму до +10 градусів", – розповіла вона.Водночас, на фоні вітру з південного заходу, опади очікуються лише в частині регіонів."Опади – на півночі, на Харківщині, Луганщині, в навколокарпатських областях. На решті території – без істотних опадів, на півдні із сонячними проясненнями", – констатувала синоптик.У Києві в четвер місцями невеликий дощ, поривчастий південно-західний вітер, протягом дня 22 лютого потепліє до +6…+9 градусів.Погода в Україні найближчим часомДо кінця тижня в Україні стане ще тепліше, вихідними передбачається +8…+14 градусів."Проте наступний тиждень знову трохи знизить градуси", – констатувала Діденко.Додамо, що Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.