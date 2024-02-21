Погода в Україні сьогодні не зазнає особливих змін. Дощі чи мокрий сніг пройдуть в частині регіонів, попри “плюси”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."21 лютого в Україні погода буде без особливих змін. Опади – дощ чи мокрий сніг – пройдуть на півночі, заході, торкнуться Харківщини, та Черкащини, Полтавщини, Вінниччини", – розповіла вона.На решті території України, як зазначила синоптик, без істотних опадів."Протягом дня середи очікується +2…+6 градусів, на півдні та заході +4…+9, у східній частині 0…+3 градуси. У Києві хмарно та вогко. Вдень потепліє до +5 градусів", – додала Діденко.Погода в лютому та навесні 2024 в УкраїніЗа даними народного синоптика, ближче до середини лютого не виключені значення 15-20 градусів тепла в окремі дні.Додамо, що Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.