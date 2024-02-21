Російські війська в ніч проти 21 лютого атакували територію України кількома видами ракет та ударними безпілотниками типу “Шахед”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.Зазначається, що ворог застосував зенітну керовану ракету С-300 з району Ростовської області РФ, керовану авіаційну ракету Х-59 з Білгородської області РФ, а також чотири крилаті ракети Х-22 з Ростовської області та 19 ударних дронів типу "Шахед" з російського Приморсько-Ахтарська.Внаслідок бойової роботи сил ППО знищено керовану авіаційну ракету Х-59 у Полтавській області та 13 з 19 "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не збитих БПЛА не досягла своїх цілей.До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Удари окупантів по УкраїніНагадаємо, окупанти регулярно запускають по Україні різні ракети та дрони-камікадзе типу "Шахед".Так, армія РФ вчора ввечері, 20 лютого, вкотре запустила ударні дрони типу "Шахед" по Україні. За інформацією Повітряних сил, кілька груп ворожих безпілотників помітили на Дніпропетровщині.Крім того, війська РФ у ніч на 20 лютого здійснили чергову атаку із застосуванням "Шахедів". Повідомляється, що ворог використав 23 "Шахеди". Українські захисники відпрацювали за всіма ворожими цілями – знищено всіх 23 безпілотників.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.