Австрійський фінансовий регулятор FMA розслідує діяльність Raiffeisen Bank International у зв’язку з проблемами боротьби з відмиванням грошей. Крім того, продовжується розслідування фінансового регулятора США у зв’язку з роботою банку на території Росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Raiffeisen Bank повідомив у своєму звіті, що розслідування в Австрії зосереджено на так званих правилах "знай свого клієнта", маючи на увазі ключовий захід безпеки щодо запобігання відмиванню грошей.Це пов’язано з тим, що Raiffeisen Bank International також перебуває під розслідуванням санкційного органу США - Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC).Австрійське розслідування стосується платежів за участю Росії та даних, розкритих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів у рамках проекту під назвою "Секрети Кіпру", повідомив представник банку.Регулятор вивчає платежі за участю трьох клієнтів, оброблені в період з 2017 по 2020 рік. Розслідування може призвести до штрафів, йдеться у річному звіті банку.У банку заявили, що австрійський регулятор вважає, що банк "не повністю виконав свої адміністративні зобов’язання".Банк також надав оновлену інформацію про розслідування в США, згідно з якою OFAC має намір "прояснити платіжний бізнес… який RBI веде з банками-кореспондентами США у світлі подій, пов’язаних з Росією та Україною"."Порушення санкцій США може… призвести до штрафів, заморожування рахунків або припинення ділових відносин з американськими банками-кореспондентами", – йдеться у повідомленні.Робота банку біля РФНагадаємо, Raiffeisen – найбільший західний банк, який продовжує працювати на території Росії.Raiffeisen також працює і в Україні, де йому належить третій за обсягом вкладів населення та за кількістю відділень Райффайзен Банк (раніше Райффайзен Банк Аваль).Раніше Україна відмовилася остаточно виключити Raiffeisen Bank International із чорного списку спонсорів війни.