Тихоокеанський флот РФ провів навчання з відбиття ворожих безпілотників. Повідомляється, що в навчаннях були задіяні підрозділи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Коммерсантъ”.У ході навчань військам РФ нібито було поставлено завдання "протидії квадрокоптерам та іншим засобам безпілотної авіації умовного супротивника"."Військовослужбовці відпрацювали алгоритм дій щодо придушення спроб прольоту "ворожих" БПЛА на закриту територію військових частин та військових містечок", – йдеться у повідомленні. Уточнюється, що навчання було проведено "згідно з планом забезпечення охорони та оборони військових об’єктів флоту".Атаки безпілотників у РосіїНагадаємо, раніше в РФ заявляли про масовану атаку дронів уночі 30 січня. Тоді ППО нібито вдалося збити 21 безпілотника.Перед цим, 21 січня, в районі нафтового терміналу в Усть-Лузі Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 людей. Пізніше з’ясувалося, що цю спецоперацію було проведено СБУ.А 9 лютого в Росії заявили, що ударні безпілотники намагалися атакувати щонайменше чотири регіони, і що сили ППО нібито збили 19 дронів-камікадзе.Нагадаємо також, після опівночі 15 лютого росіяни в мережі почали повідомляти про масштабну пожежу під Курськом. Стверджувалося, що світиться резервуар нафтобази. При цьому у мережі наголошувалося, що перед пожежею чули вибухи. Згодом джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що тоді в Курській області була атакована нафтобаза, і це операція Головного управління розвідки Міноборони України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.