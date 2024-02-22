Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на Авдіївському та Південних напрямках, питання винищувачів F-16 й не тільки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.Заслухано Сирського та Буданова Під час Ставки президент заслухав останні зміни в оперативній обстановці від головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського. Обговорили:

ситуацію на всіх основних напрямках, оборонні дії, а також окремі наступальні операції;

питання надходження й витрат боєприпасів, ракет й дронів.

Зокрема заслухано інформацію про плани ворога від начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова. Авдіївський та Південні напрямки Детально розглянуто ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках:

Авдіївка - нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога;

Кринки – українські морські піхотинці надійно утримують плацдарм.

"Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", – додав президент. F-16 Окрема закрита доповідь стосувалась літаків F-16. Обговорили кількість винищувачів, які Україна отримає у першій партій, а також терміни надходження. Зокрема порушили питання підготовки інфраструктури й персоналу для літаків. "Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків", – додав Зеленський.

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