Справжня гуцульська росівниця – це аналог першої страви, яку ми знаємо як капусняк. Але у цьому старовинному рецепті є свої нюанси, які роблять страву неповторно смачною та ароматною.Як приготувати справжню гуцульську росівницю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал “Кухня як релакс”.Що вам знадобиться:

Куряче стегенце на бульйон – 1 шт.

Шийка свиняча або свиняча вирізка – 200 г

Картопля – 2-3 шт.

Капуста квашена – 250 г

Крупа кукурудзяна – 160 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Свіжа зелень – кріп та петрушка

Лавровий лист – 2 шт.

Перець чорний мелений – до вашого смаку

Сіль – до вашого смаку

Як готувати гуцульську росівницюВізьміть стегно куряче, промийте, покладіть в каструлю та залийте 2 літрами води. Додайте трохи солі та зваріть звичайний бульйон. Далі стегно виймаємо, а в бульйон насипаємо кукурудзяну крупу та квашену капусту. Додайте очищену та нарізану кубиками картоплю. Варимо суп на середньому вогні хвилин 40.Свинячу шийку нарізаємо на невеликі кубики, цибулю подрібнюємо та обсмажуємо до золотистого кольору в невеликій кількості олії, а потім додаємо в суп. Варимо ще 20 хвилин до повного розварювання кукурудзяної крупи та розм’якшення капусти.За 5 хвилин до готовності додаємо у каструлю лавровий лист та чорний мелений перець. Нарізаємо зелень та додаємо в суп перед зняттям каструлі з вогню. Раніше ми писали про те, як зробити смачний сніданок з лаваша за 10 хвилин.А ще розповідали про те, як готувати смачний козачий пиріг з лівером.