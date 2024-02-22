Росіяни вночі 22 лютого атакували територію України ударними безпілотниками типу “Шахед”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.Противник атакував Україну десятьма ударними безпілотниками із російського Приморсько-Ахтарська. Також ворог застосував протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.Внаслідок бойової роботи сил ППО знищено 8 дронів росіян у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Удари росіян по УкраїніРосіяни атакують територію України дронами та ракетами. Так, ввечері 21 лютого вибух був в Одеській області. Ворог запустив ракету. Також в області була загроза дронів.До речі, росіяни атакували Україну дронами "Шахед" двічі за вечір 21 лютого. Тривогу оголосили у двох областях.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.