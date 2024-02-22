Погода в Україні 22 лютого буде з невеликим дощем. Але у більшості областей очікується плюсова погода. Місцями пригріє до +11.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вдень в Україні хмарно з проясненнями. У східних областях та в Карпатах невеликий мокрий сніг. На решті території, крім півдня, невеликий дощ.На північному сході країни подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.Стовпчики термометрів вдень у середньому покажуть +3 +8 градусів, а у Закарпатській, Івано-франківській, Одеській та Миколаївській областях до +11.Вночі температура буде від +3 до -2 градусів, а на сході очікується -1 -6 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +6 до +8, а вночі +1 +3 градуси. Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.