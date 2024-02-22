Росіяни перегруповуються після величезних втрат під час авдіївської операції. Україну військові тим часом зміцнюють ешелоновану оборону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександра Тарнавського. На Авдіївському напрямку, протягом минулої доби, 21 лютого, українські військові відбили 19 атак противника в районах населених пунктів:

Степове;

Ласточкине;

Сєверне;

Первомайське;

Невельське.

"Ворог перегруповується, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію. Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції", – додав Тарнавський. Бої за АвдіївкуРосійська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. В лютому Третя штурмова бригада заявила, що її військових передислокували в район міста для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.16 лютого, Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.За словами Тарнавського за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати ворога склали більше 47 тисяч військових.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.