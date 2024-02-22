Канадські військові показали, як українські сапери проходять навчання у рамках міжнародної програми Unifier.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Збройних сил Канади."Щоб розмінувати ймовірне мінне поле, потрібні навички та терпіння", – йдеться у повідомленні Збройних сил Канади.Зазначається, що саме тому однією з багатьох навичок, яким канадські сапери навчають військовослужбовців ЗСУ в рамках програми, є безпечне виявлення та знешкодження ворожих мін.Допомога Україні від КанадиТорік у червні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав з офіційним візитом Київ. За підсумками візиту він оголосив, що уряд країни надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн канадських доларів (понад 370 млн доларів США). Також Оттава бере участь у авіаційній коаліції.Пізніше президент Володимир Зеленський обговорив із Трюдо посилення протиповітряної оборони. Також лідери країн обговорили посилення захисту українського неба.Також 19 лютого стало відомо, що Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70 для допомоги у війні з Російською Федерацією.Про можливості нових безпілотників та про те, яку вони можуть зіграти роль на полі бою в Україні – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.