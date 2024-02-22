Черговий ігровий день регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги запам’ятався сутичками на льодових аренах у Чикаго та Едмонтоні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків. У штаті Іллінойс на початку третього періоду скинули краги форвард "Чикаго" Різ Джонсон і оборонець "Філадельфії" Нік Сілер. Мотивом до спарингу став ігровий епізод за кілька секунд до того біля воріт "Флаєрс".Сілер заволодів ініціативою фактично відразу. Він кілька разів влучив у голову та корпус опонента, а той спромігся скинути шолом хулігану. Поступово запал гостя майданчика згас, але він таки дотиснув Джонсона та змусив опинитися на льоду. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу. У провінції Альберта з’ясувати взаємини вирішили вінгер "Едмонтона" Корі Перрі та оборонець "Бостона" Паркер Вотерспун. Вони теж зчепилися біля воріт, коли епіцентр подій змістився у центр майданчика.Знаний тафгай Перрі спробував "погасити" суперника низкою випадів. Утім, Вотерспун виявився міцним горішком. Він витримав удари нападника "Ойлерз", а потім контратакував – влучив правою у щелепу та змусив Перрі присісти на коліно. Зрештою, останньому довелося йти в клінч.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.