Аргентинський астроном Едуардо Шабергер Пупо зафіксував викид сонячної плазми, що відбувся в районі південного полюса зірки.Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spaceweather.Зазвичай такі викиди відбуваються неподалік екватора, де розташовано більше всього сонячних плям. Тому астрономом знятий викид вважає унікальним.За оцінкою астронома, довжина викинутого стовпа плазми перевищувала 200 тисяч кілометрів.Викиди сонячної плазми регулярно призводять до магнітних бур та сонячних сяйв на Землі, але цього разу цього не станеться: енергія викиду була спрямована поза площину Сонячної системи."17 лютого, за кілька хвилин до полудня в моїй країні, я зміг сфотографувати неймовірну подію: вибух, який викинув струмінь плазми на висоту понад 200 000 км від південного полюса Сонця. Плазмова колона була настільки великою, що мені довелося обертати камеру, щоб помістити її в кадр", – написав астроном.

Неймовірне явище на Сонці (фото: spaceweathergallery2.com)Раніше ми писали, що ШІ показав, як виглядали б українські поселення на всіх планетах Сонячної системи.Також нагадаємо, що вчені підрахували, на скільки планет Чумацького Шляху може існувати життя.