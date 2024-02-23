У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбулася церемонія жеребкування наступного раунду плей-офф Ліги Європи 2023/24.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.Боротьбу за трофей продовжать 16 колективів. Перші поєдинки стадії 1/8 фіналу відбудуться 7 березня, а матчі-відповіді зіграють 14 березня.Центральним протистоянням на цьому етапі другого за рангом єврокубка стане поєдинок італійської "Роми" з англійським "Брайтон", із яким працює італієць Роберто Де Дзербі. Натомість лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна зустрінеться з шотландським "Рейнджерс". Англійський "Ліверпуль" тим часом протистоятиме празькій "Спарті".Французький "Марсель", який пройшов донецький "Шахтар", зустрінеться з іспанським "Вільяяреалом". Натомість головний претендент на чемпіонський титул Бундесліги – "Байєр" із Леверкузена – визначить чвертьфіналіста в протистоянні з азербайджанським "Карабахом". Італійському ж "Мілану" діставлася празька "Славія".Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи 2023/24:

"Спарта" Прага – "Ліверпуль"

"Марсель" – "Вільярреал"

"Рома" – "Брайтон"

"Бенфіка" – "Рейнджерс"

"Фрайбург" – "Вест Хем"

"Спортінг" – "Аталанта"

"Мілан" – "Славія" Прага

"Карабах" – "Байєр"

До слова, напередодні “Шахтар” поступився “Марселю” в плей-офф Ліги Європи 2023/24.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.