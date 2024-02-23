Коцюрбу вважають козацькою стравою. Вона готується дуже просто і що саме головне – це ситна страва, в якій є картопля, шкварки, особливі галушки та свіжий часник. Усі інгредієнти готуються окремо та збираються в одній тарілці.Як приготувати козацьку коцюрбу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал “Карпатські шкварки”Що вам знадобиться:Картопля – 1 кгСвиняча підчеревина – 400 гЧасник – до свого смакуЛавровий лист – 1 шт.Сіль – до свого смакуПерець духмяний мелений – до свого смакуДля галушокБорошно – 400 гКефір – 150 млЯйця курячі – 2 шт.Сіль – до свого смакуЯк готувати козацьку коцюрбуКартоплю почистити, розрізати на 4 частини, скласти у каструлю та залити водою. Додати сіль, лаврове листя. Варити до готовності на повільному вогні.Для галушок у просіяне борошно влити кефір або кисле молоко, збити яйця та сіль. Все перемішати, а потім замісити тісто. Викласти на притрушену борошном поверхню. Вимісити тісто та залишити його відпочити.З тіста розкачати ковбаску та нарізати на галушки. Відварити їх у підсоленій воді до готовності.Підчеревину нарізати крупно та викласти на холодну сковорідку. Увімкнути вогонь і готувати під кришкою, помішуючи. Уважно стежте за смаженням. Шкварки мають бути соковитими, а не пересушеними. Наприкінці смаження посолити. Готові шкварки викласти у миску.На тарілку викладаємо готову картоплю, галушки, шкварки, все поливаємо жиром зі шкварок. Зверху додаємо натертий часник та зелень і одразу подаємо на стіл. До речі, раніше ми писали про те, як приготувати смачний козацький пиріг з лівером.А ще розповідали про забутий рецепт української кухні – гуцульську росівницю.