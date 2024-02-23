Бундестаг обговорить постачання Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.На розгляд Бундестагу буде винесено дві пропозиції: партії СДПН, "зелені" і ВДП, що входять до світлофорної коаліції, закликають до "постачання додатково необхідних систем зброї великої дальності" в більш загальних виразах, а опозиція ХДС/ХСС прямо згадує Taurus у своїй пропозиції.Українська сторона ще в травні минулого року звернулася до уряду Німеччини з офіційним запитом на постачання крилатих ракет Taurus. Відтоді дискусія не вщухає."Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду", – ідеться в матеріалі.Taurus для УкраїниУкраїна ще з минулого року закликає Німеччину почати поставки далекобійних ракет Taurus. Однак Берлін поки що відмовляється від таких поставок.За інформацією ЗМІ, проти виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він переживає, що ракети можуть використовувати для ударів по території Росії.Нещодавно німецька партія ХДС/ХСС виносила на розгляд Бундестагу проект резолюції із закликом надати Україні Taurus, але його не підтримали.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.