У Житомирській області проводять контрдиверсійні заходи, до яких долучилися правоохоронці. Але поліція зазначає, що в рамках перевірок повістки не роздаються.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Житомирської області та управління СБУ у Житомирській області.Правоохоронці спростували інформацію, яка з’явилася у деяких соцмережах та пабліках. На опублікованих відео було зафіксовано роботу поліцейських у місті Малин. Зазначається, що поліція, працівники СБУ, Національної гвардії та військової служби правопорядку на території міста проводили оперативно-профілактичне відпрацювання у рамках контрдиверсійних заходів."Водночас інформуємо, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки участі у зазначених заходах не брали. Повістки ТЦК за участі працівників поліції не вручалися", – йдеться у повідомленні.СБУ пояснює, що під час проведення контррозвідувальних заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів, огляд автомобілів та приміщень загального користування. Мобілізація в УкраїніНагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року.У грудні президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.На думку президента, мобілізація в Україні – це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.Детальніше про те, як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити – читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.