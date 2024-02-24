Агентура відіграє важливу роль у протистоянні Росії. Зокрема, завдяки агентурній розвідці Україна змогла заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв’ю The Telegraph.Як зазначив Буданов, під час війни на агентуру покладено завдання не лише здобувати інформацію, а й здійснювати спеціальні активні заходи.Керівник ГУР додав, що якби Україна покладалася виключно на дані радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки, то не була б готова до вторгнення і не встигла б підготуватись."Ми допомагаємо партизанським угрупованням, які діють на території РФ, підтримуємо їх, взаємодіємо з ними, інколи висловлюємо свої прохання або ставимо певні завдання. Але це не таке масове явище, як інколи здається", – зазначив Буданов.За його словами, також Україна широко використовує спроможності, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів. Наприклад, інформацію про запуски ракет з рубежів, які українські військові не можуть охопити засобами радіоелектронної та радіотехнічної розвідки. Ситуація на фронтіНагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку після місяців важких боїв.Президент Володимир Зеленський заявив, для Росії захоплення Авдіївки – найбільше досягнення за 9 місяців війни. Глава держави також зазначив, що Україна не стоятиме на місці, а готуватиме новий наступ у майбутньому.За даними Генштабу, ЗСУ з лютого 2022 року ліквідували вже 409 тисяч росіян та знищили десятки тисяч одиниць ворожої техніки.Яким буде третій рік війни для України та до чого готуватись - читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.