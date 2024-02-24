Рішення західних країн щодо обмеження застосування переданої Україні зброї по території Росії було помилкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на майбутнього командувача армії Естонії Андруса Мерило, якого цитує Eesti Rahvusringhääling. "У військовому плані це була явна дурість. Введення такого обмеження обійшлося дуже дорого і також є однією з причин, чому Україна повернулася в оборонну позицію і намагається відбити російський контрнаступ", – пояснив Мерило.За словами майбутнього командувача армії Естонії, також не виправдалось й те, що обмеження було запроваджене через страх щодо ризику ескалації. "Тому я вважаю, що це політичне обмеження було абсолютно неправильним", – додав полковник.Відзначимо, що вже з 1 липня Андрус Мерило обійме посаду командувача сил оборони Естонії. Допомога ЕстоніїЗ перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла біженців. Нещодавно прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала ЄС пришвидшити виробництво снарядів для України, щоб передати обіцяний мільйон артилерійських боєприпасів.Також в останньому пакеті допомоги Таллінн надав Києву протитанкові ракети Javelin й не тільки. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.