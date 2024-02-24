Росія за два роки війни проти України втратила таку кількість особового складу та військової техніки, яка була на початку вторгнення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).Розвідка зазначає, що Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну. Це близько 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), а також щонайменше 100 000 особового складу."За два роки конфлікту російські втрати збігаються, а в багатьох випадках і перевершують ті, що складали її початкову силу. Підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Кількість убитих і поранених у Росії, ймовірно, становить близько 350 тисяч", – йдеться у зведенні.За даними розвідка, РФ компенсувала втрати шляхом мобілізації та збільшення виробництва."Зараз російські війська в Україні більші, ніж на початку війни. Тепер вона здатна підтримувати атаки вздовж лінії фронту та проводити стратегію виснаження українських сил", – зазначають розвідники.Ситуація на фронтіНагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку після місяців важких боїв.Президент Володимир Зеленський заявив, для Росії захоплення Авдіївки – найбільше досягнення за 9 місяців війни. Глава держави також зазначив, що Україна не стоятиме на місці, а готуватиме новий наступ у майбутньому.За даними Генштабу, ЗСУ з лютого 2022 року ліквідували вже 409 тисяч росіян та знищили десятки тисяч одиниць ворожої техніки.Яким буде третій рік війни для України та до чого готуватись - читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.