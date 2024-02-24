Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав уже четверту підозру. На цей раз правоохоронці висунули духовнику звинувачення у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ."Служба безпеки зібрала нові докази злочинів з боку керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП). "На рахунку" митрополита це вже четвертий епізод його підривної діяльності проти України", – зазначає відомство.У Службі безпеки нагадали, що у 2023 році духовнику повідомили вже 3 підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ. Поширював фейки та закликав до дискредитаціїПісля оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо "захоплення" Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви.Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.Крім того, клірик записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ МП у фейсбуці.Оголошення підозриЧоловіку повідомили про ще одну підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.Наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий.Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми. Фото: оголошення підозри керівнику Черкаської єпархії УПЦ (t.me/SBUkr)Вироки священникам УПЦ МПНагадаємо, ще у листопаді 2022 року стало відомо, що правоохоронці оголосили нові підозри митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області через роботу на користь РФ.Як повідомляло тоді джерело РБК-Україна, йшлося про митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Йонафана.Правоохоронці уточнювали, що у своїх “агітках” він закликав до захоплення державної влади та порушення кордонів країни.Минулого року митрополит УПЦ МП отримав п’ять років в’язниці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.