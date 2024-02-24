Бульбовники – одна з популярних страв українського Полісся. Вона була відома понад 200 років тому, але з часом її рецепт перестали використовувати. Зараз цю традиційну страву з картоплі почали відроджувати. Класичні бульбовники готуються без начинки, але зараз кухарі пропонують додати всередину сир чи гриби.Як приготувати справжні поліські бульбовники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал “Всесвіт рецептів”.Що вам знадобиться:

Картопля – 6 шт.

Сметана – 1 ст. ложка

Сир моцарела – 150 г

Паприка мелена – 0,5 ч. ложки

Панірувальні сухарі – 100 г

Сіль – до свого смаку

Перець чорний мелений – до свого смаку

Олія – 300 мл

Як готувати бульбовникиТри картоплини помийте, почистьте, наріжте та зваріть у підсоленій воді до готовності. Потім потовчіть її у пюре.Сиру картоплю натріть на дрібну тертку, відтисніть зайву рідину. Змішайте терту картоплю з пюре. Додайте сметану, сіль, перець, паприку й добре вимішайте масу.Сир наріжте невеликими кубиками. З картопляної маси сформуйте круглі коржики, а на середину кожного покладіть по шматочку сиру. Краї з’єднайте й защипніть, формуючи кульки.Кульки запаніруйте у сухарях. У розігріту олію викладайте кульки та смажте, перевертаючи їх, до золотистого кольору. Слідкуйте, щоб бульбовники рівномірно просмажувалися з усіх боків. Раніше ми розповідали, як готувати ситну та смачну козацьку коцюрбу.Всі рецепти старовинної української кухні можна прочитати ось тут.