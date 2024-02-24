Міністерство оборони РФ заявило про перехоплення цієї ночі, 24 лютого, двох безпілотників силами та засобами протиповітряної оборони у Липецькій області. Перед тим місцева влада казала, що сьогоднішня пожежа та вибух на металургійному комбінаті, імовірно, була спричинена падінням дрона.Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони РФ.Як відзвітували в оборонному відомстві країни-агресорі вранці, протягом минулої ночі з 00.20 до 02.00 (за місцевим часом) було "припинено чергові спроби" атаки із застосуванням безпілотників літакового типу по "об’єктах на території Російської Федерації".У такій "атаці дронів" в російському міністерстві звинувачують Україну."Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплені над територіями Курської (1 БПЛА), Липецької (2 БПЛА) областей та знищено БПЛА над територією Тульської області", – йдеться у заяві.Вибух на заводі в ЛипецькуРаніше у ніч проти 24 лютого у російському місті Липецьк прогриміла низка вибухів, після чого на території місцевого металургійного комбінату виникла сильна пожежа.В мережі були оприлюднені відео та фото, як палає завод. На кадрах також показаний момент вибуху на Липецькому меткомбінаті.Губернатор Липецької області Ігор Артамонов розповів, що в одному з цехів НЛМК сталося загоряння, і вогонь вже загасили, постраждалих немає. За непідтвердженою спецслужбами інформацією, причиною загоряння стало падіння літального апарату, зазначалося в повідомленні."Атака дронів" у РФ у ніч проти 24 лютогоПеред тим в Міноборони РФ заявляли, що цієї ночі працювали сили та засоби ППО у Курській та Тульській областях через нібито атаку дронів.Як розповіли в оборонному відомстві країни-агресора, були збиті два дрони літакового типу у небі над цими двома областями.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.