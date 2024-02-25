Дженніфер Лопес часто зачаровує своїми образами, оскільки вміє гарно поєднувати одяг, навіть, якщо речі з різних стилів.Про новий образ співачки розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.Дженніфер Лопес показала цікавий зимовий образ Дженніфер Лопес вважається однією з найкрасивіших жінок у світі, з якої беруть приклад і молоді дівчата і жінки більш старшого віку. Все через те, що артистка слідкує за собою та демонструє наскільки важливо бути у формі в будь-якому віці.Кожен новий образ Дженніфер не лише підкорює своєю красою, а ще й вмінням гарно скласти лук. Оскільки в житті Лопес відбувається багато світських подій, завдяки яким вона може наряджатися й демонструвати свою красу та смак. Загалом жінка постає перед камерами у розкішних сукнях та яскравих образах, які часто стають трендами та прикладом для інших. Але цього разу Дженніфер продемонструвала досить цікавий зимовий образ, який дуже вдало поєднала з аксесуарами та макіяжем.

Дженніфер Лопес показала новий зимовий образ (фото: instagram.com/jlo)Артистка одягнула сірий светр з бежевою дутою курткою та доповнила свій лук сонцезахисними окулярами з сірим відливом, сережками з прозорим камінцем та зібрала волосся у пучок позаду потилиці. Також Дженніфер яскраво нафарбувала губи блиском нюдового відтінку. І саме завдяки глянцевому покриттю її губи виділяються на фоні пастельних тонів одягу. Фото у цьому образі Джей Ло показала у своєму Instagram, жінка виклалала фото дзеркалі й виглядала дуже радісною.

Дженніфер Лопес показала новий зимовий образ(фото: instagram.com/jlo)Раніше ми розповідали, як Джей Ло показала звабливі образи у новій фотосесії.Також читайте наш матеріал про те, що Джей Ло показала цікавий та досить відвертий лук.