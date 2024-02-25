Проєкти, реалізовані Агентством США з міжнародного розвитку (US AID) в Україні, перебувають під загрозою через затримку у схваленні Конгресом додаткового фінансування для України.Про це заявила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Голос Америки”.За її словами, усі програми US AID під загрозою. Агентство зробило довгострокові інвестиції, "які ще довгий час приноситимуть дивіденти", зокрема, в інтеграцію українських залізниць у європейську систему та сільське господарство.Вона також зазначила, що є багато країн, які голодають, але українські фермери продовжили роботу, готові подолати труднощі з боєприпасами та відновити свої ферми або підприємства після руйнування. Саме тому основним завданням буде доступ до позик під низькі відсотки, до ресурсів. Наразі допомогу від агентства отримало 32% аграріїв. "Це все є в інтересах України та в інтересах Сполучених Штатів, тому що з часом це означатиме менше прямої бюджетної підтримки, більше податкових надходжень, і це в інтересах Сполучених Штатів, тому що справді вразливим країнам знадобиться менше гуманітарної допомоги, країнам в Африці, на південь від Сахари", – сказала Пауер.Вона зауважила, що загроза також нависла і над гуманітарними програмами в Україні. Вони спрямовані на найбільш вразливі групи населення – людей, які втратили своє житло через російські обстріли, жінок з дітьми та осіб, що страждають від посттравматичних розладів."Думка про те, що ми не зможемо підтримати їх у годину найбільшої потреби, справді дуже темна думка", – наголосила Саманта.Крім того, вона додала, що в обох палатах Конгресу більшість готова підтримати додаткове фінансування для України.Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про необхідність нарощування підтримки з боку партнерів України. Він зазначив, що конфлікт в Україні міг бути уникнутий, якби країна була прийнята до ЄС та НАТО з моменту визнання незалежності.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.